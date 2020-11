Den am Mittwoch, 18. November, im Kabinett beschlossenen Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes, mit dem die EU-Vorgaben zu unlauteren Handelspraktiken in der Lebensmittellieferkette (UTP-Richtlinie) umgesetzt werden sollen, bewertet der Handelsverband Deutschland (HDE) sehr kritisch. Die Regelungen führten zu weniger Wettbewerb und in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...