Am 19. November geht in Stuttgart ein neuer Alnatura Super Natur Markt an den Start. Der neue Stuttgarter Alnatura Markt erhält regionales Bio-Gemüse vom Demeter-zertifizierten Michaelshof in Leinfelden-Echterdingen, vom Demeter-Obstgut Bläsiberg in Tübingen und vom Biohof Seemann, der nach Bioland-Richtlinien wirtschaftet. Foto © Alnatura /Fotograf Marc Doradzillo Bio...

Den vollständigen Artikel lesen ...