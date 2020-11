Mehrere Projekte treiben derzeit die Nutzung der tiefen Geothermie in Baden-Württemberg voran. Insbesondere Wärmenetze, die an fossile Kraftwerke angeschlossen sind, könnten so grüner werden.Foto: SCG Architekten Bei der tiefen Geothermie herrscht Aufbruchstimmung in Baden-Württemberg. Darüber berichtet die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg (Plattform EE BW). Insgesamt sei das Potenzial der Geothermie groß. Rund zehn Prozent des deutschen Energiebedarfs könnte die Quelle decken. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...