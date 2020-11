Nach dem kleineren Kursrutsch zur Wochenmitte haben sich die US-Börsen am Donnerstag im frühen Handel ohne klare Richtung gezeigt.New York - Nach dem kleineren Kursrutsch zur Wochenmitte haben sich die US-Börsen am Donnerstag im frühen Handel ohne klare Richtung gezeigt. So belastet weiterhin die Corona-Pandemie die Stimmung, da die aktuelle Lage alles andere als rosig ist, womit auch entsprechend wirtschaftliche Sorgen einhergehen. Zugleich setzen optimistische Anleger nach wie vor auf die vielversprechenden Daten zu ersten...

Den vollständigen Artikel lesen ...