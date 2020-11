Immer mehr Forschungspublikationen zeigen, dass nur eine geringe Zahl börsennotierte Aktien für den langfristig am Aktienmarkt geschaffenen Shareholder Value verantwortlich ist.Zürich - Immer mehr Forschungspublikationen zeigen, dass nur eine geringe Zahl börsennotierte Aktien für den langfristig am Aktienmarkt geschaffenen Shareholder Value verantwortlich ist. Wie aber können Anleger sicherstellen, dass sie tatsächlich auf diese kleine Gruppe langfristiger Gewinner fokussiert sind? Wir sind der Ansicht, dass ein Investmentansatz auf Grundlage von Trends und Themen dabei...

Den vollständigen Artikel lesen ...