Die Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der zweiten Corona-Welle haben Europas Börsen am Donnerstag wieder fest im Griff.Paris / London - Die Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der zweiten Corona-Welle haben Europas Börsen am Donnerstag wieder eingeholt. Nachdem in den USA aktuell die Ängste erneut aufflammten und die Wall Street bereits am Vorabend belasteten, griffen sie nun in Europa weiter um sich. "Lockdown-Ängste haben den Impfstoff-Optimismus verdrängt", kommentierte Marktanalyst David Madden von CMC...

Den vollständigen Artikel lesen ...