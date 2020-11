In einem symbolischen Akt wurden am 18. November, am Morgen, von ASAJA, COAG, UPA, COEXPHAL und EXOHAL, auf einer Rinderfarm in El Ejido rund 100.000 Kilo Gemüse, besonders Gurken, vernichtet, womit die Notwendigkeit hervorgehoben werden soll, gemeinsam Maßnahmen zu ergreifen, um die aktuelle Preiskrise zu stoppen, die den Obst- und Gemüsesektor betrifft. Bildquelle:...

