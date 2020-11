Metro Österreich startet heute eine Kooperation mit der App gegen Lebensmittelverschwendung Too Good To Go. METRO-Kunden, die die App nutzen, können sich so selbst dem gemeinsamen Bemühen gegen Lebensmittelverschwendung anschließen, in dem sie bei METRO nicht verkaufte Lebensmittel zu reduzierten Preisen kaufen und so vor dem Müll retten. Foto © METRO...

Den vollständigen Artikel lesen ...