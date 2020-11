15 Länder in der Region Asien-Pazifik haben letzten Sonntag in Hanoi (Vietnam) das Freihandelsabkommen für Umfassende Regionale Wirtschaftszusammenarbeit (RCEP) unterzeichnet, das als das größte Abkommen seiner Art in der Welt angesehen wird. Ein Vertrag wurde nach acht Jahren Verhandlungen unter der Leitung von China und ohne die USA erreicht. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...