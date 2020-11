Äpfel werden in dem Goulburn Valley diese Saison mit Hilfe eins Roboters bei Turnbull Brothers Orchards geerntet, eine Region in dem südöstlichen Staat Victoria, wobei dies der erste gewerbliche Versuch einer automatisierten Apfelernte in Australien sein soll. Clive the Harvester. Credit: Leopold Lucas Foto © Ripe Robotics Alex und Chris Turnbull und separat der...

