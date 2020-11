FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 335 (340) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES INTEGRAFIN WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 600 PENCE - BARCLAYS INITIATES QUILTER WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 140 PENCE - BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2190 (2140) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 300 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASSURA PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES GRIFFIN MINING WITH 'BUY' - TARGET 105 PENCE - BERENBERG RAISES IWG PRICE TARGET TO 425 (350) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 3600 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS WORKSPACE GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 700 (640) PENCE - CITIGROUP RAISES CRODA INTERNATIONAL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - PT 7400 (6000) P. - CITIGROUP RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 160 (115) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES TUI PRICE TARGET TO 220 (135) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 320 (308) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 340 (360) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 860 (715) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CLOSE BROTHERS TARGET TO 1020 (870) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES SPIRAX-SARCO TARGET TO 9555 (8220) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 250 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 250 (230) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1956 (1950) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1308 (1180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING TARGET TO 330 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DECHRA PHARMACEUTICA TARGET TO 3450 (3250) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1520 (1460) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2050 (1900) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1375 (1300) PENCE - 'NEUTRAL'



