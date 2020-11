Nachdem der Kurs im frühen Handel noch in Richtung 1,19 US-Dollar gestiegen war, drehte er im Verlauf des Vormittages in die Verlustzone. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung Euro in etwa auf Tagestief bei 1,1857 Dollar.Zum Franken ist der Euro nicht ganz so stark zurückgekommen. Bei aktuell 1,0802 Franken hält er ...

