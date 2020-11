Gegenüber Donnerstag wurden dem BAG 25'786 am Freitag neue Tests gemeldet. Bei 24,1% aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen zwei Wochen gesehen positiv aus.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb von 24 Stunden 4946 neue Covid-19-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss einer Mitteilung vom Freitag 111 neue Todesfälle und 252 weitere Spitaleintritte. Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt 290'601 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus, wie das BAG am...

