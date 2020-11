Marktbeobachter sprechen von einem impulsarmen Handel. Am Freitag stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Nachdem der Kurs zeitweise auf ein Tagestief bei 1,1851 Dollar gefallen ist, wird die Gemeinschaftswährung gegen Mittag bei 1,1872 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen. Zum Franken legt der Euro leicht zu auf 1,0820 Franken. Damit hat er sich weiter über der 1,08er Marke gefestigt. Der US-Dollar notiert bei einem Stand von...

