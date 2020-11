mir reicht es. Allerdings, und da hat man mich in der Redaktionssitzung auch direkt noch einmal freundlich darauf hingewiesen, ist das hier ja bekanntlich immer noch kein Politikmagazin. Was es mir quasi unmöglich macht, en Detail aufzuzählen, was mir so alles reicht, zum Beispiel in Washington. Was wiederum dazu führt, dass die Einleitung im heutigen Editorial ziemlich zügig abgearbeitet werden kann und wir uns mit geradezu ungewohnter Eile direkt dem Hauptteil zuwenden können, dem Blick auf die Märkte und deren Kursverhalten in den zurückliegenden Sitzungen. Und da zeigt sich folgendes Bild: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...