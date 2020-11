Das Fest- und Mobilfunknetz der Swisscom war am Freitagvormittag in der ganzen Schweiz lahmgelegt. Um die Mittagszeit war die Panne behoben.Bern - Eine Panne hat am Freitagmorgen das Fest- und Mobilfunknetz der Swisscom in der ganzen Schweiz lahmgelegt. Um die Mittagszeit war die Panne behoben und es kehrte wieder Normalität ein. Die Panne sei auf eine irrtümliche Eingabe in eine zentrale Datenbasis des Unternehmens zurückzuführen, teilte der Swisscom-Mediendienst auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...