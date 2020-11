Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Freitag bekannt gegeben, dass es am Sonntag eine neue Kampagne startet, die zum Testen aufruft.Bern - Basel-Stadt verschärft die Corona-Massnahmen und schliesst die Restaurants. Das Wallis hält trotz Rückgangs der Covid-19-Fälle bis am 13. Dezember an den strengen Massnahmen fest. Der Bund startet eine neue Kampagne, um die rückläufige Anzahl der Tests anzukurbeln. Der Kanton Basel-Stadt fährt das öffentliche Leben angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen herunter.

