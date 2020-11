Karlsruhe - EnBW-Chef Frank Mastiaux will ein neues Gremium von Politik und Industrie, um die Herausforderungen der Energiewende zu meistern. Das Gremium sollte möglichst klein sein und aus vielleicht jeweils "zwei Vertretern der Länder, des Bundes und der Industrie bestehen", sagte er dem "Spiegel".



Diese Gruppe sollte dann konkrete Vorschläge erarbeiten, wie der Bau und die Genehmigung von Windparks und Solaranlagen in Deutschland beschleunigt und vereinfacht werden könnte. Mastiaux befürchtet, dass langwierige Genehmigungsverfahren und der Wildwuchs an Verordnungen und Vorschriften dazu führen könnten, dass die Klimaziele und der vorgeschriebene Ausbau für erneuerbare Energien verpasst werden - und zwar deutlich. "Für einen normalen Windpark haben wir im Jahr 2016 im Schnitt noch 36 Monate von der Planung bis zur Fertigstellung gebraucht. Heute sind es fast 70 Monate", so der EnBW-Chef.



Das sei nicht die Geschwindigkeit, mit der die ambitionierten Ziele der Bundesregierung erreicht werden könnten.

