Berlin - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet würde nach seiner Wahl zum CDU-Parteivorsitzenden an dem bisherigen Generalsekretär festhalten. Der "Welt am Sonntag" sagte Laschet: "Der Generalsekretär ist für vier Jahre gewählt. Meine Mitbewerber haben angekündigt, ihn abzulösen und zu ersetzen. Ich finde das falsch."



Paul Ziemiak mache einen exzellenten Job in einer schwierigen Zeit. "Er und das starke Team im Adenauer-Haus, die den Bundestagswahlkampf vorbereiten, sollten weitermachen."



Laschet legte sich außerdem nicht fest, ob der CDU-Bundesparteitag tatsächlich im Januar stattfinden könne. "Die Stimmen und eigenen Chancen hängen für mich nicht vom Zeitpunkt des Parteitages ab. Ich bin zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit zur Abstimmung."

