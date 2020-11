Die Knappheit an Containern steigert den Kaufpreis neuer Container und die Mietpreise um 50%, was den Hafenverkehr abschwächt, wo Aufschläge und langsamere Lieferungen im Angesicht der Feiertage hinzukommen, berichtete Bloomberg. Eine Erhöhung der chinesischen Exporte und die starke Kundennachfrage in den USA helfen, die Knappheit zu erklären, hieß es....

Den vollständigen Artikel lesen ...