JKI-Wissenschaftler schlüsseln erstmals das Virom der deutschen Erbse auf. Wer suchet, der findet: 35 Virusspezies, darunter auch neue Arten die bisher in Deutschland nicht vorkamen, haben Forschende des Julius Kühn-Instituts (JKI) aus Braunschweig an Erbsen in Deutschland nachgewiesen. Virussymptome an Erbse, Pflanzenprobe. Foto © H. Ziebell/JKI Angestoßen durch ein...

