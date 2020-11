"Wir haben uns in Avalon Park Daytona das Ziel gesetzt, rund 500 Häuser pro Jahr zu verkaufen. Wir erstellen hier eine eigentliche Stadt, in welcher man wohnen, arbeiten und die Freizeit verbringen kann."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Kähli, in den USA boomt der Markt für Einfamilienhäuser wie lange nicht mehr, wovon auch sitEX mit der sitEX Properties USA profitiert. Worauf ist die starke Nachfrage zurückzuführen? Beat Kähli: Covid-19 führt zu einer eigentlichen Flucht aus den Innenstädten und Hochhäusern von New York, Chicago, Philadelphia etc. nach Florida respektive von Metropolen wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...