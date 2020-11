Der Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen Siemens Gamesa ISIN: ES0143416115, mit Produktionsstätten in China, Europa, Indien und Brasilien befinden sich seit dem Frühjahr in einer schönen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte der Kurs in mehreren Schüben von Kursen unter 11,00 Euro auf ein 6-Monats-Hoch bei 28,47 Euro am 12. November, was einem Kursgewinn von etwa 160 Prozent in acht Monaten entspricht. Einerseits ganz schön ...

Den vollständigen Artikel lesen ...