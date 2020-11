Das Hotel wird zweieinhalb Jahre geschlossen und mit der Wiedereröffnung geht das Management des Hotels an die Mandarin Oriental Hotel Group über.Zürich - Der Verwaltungsrat der Savoy Hotel Baur en Ville AG hat beschlossen, das traditionsreiche Hotel am Zürcher Paradeplatz einer umfassenden Innenrenovation zu unterziehen. Das Hotel wird dafür Anfang 2022 den Betrieb für rund zweieinhalb Jahre einstellen und Mitte 2024 wieder aufnehmen. Mit der Wiedereröffnung wird das Management des Hotels an die Mandarin Oriental Hotel Group...

