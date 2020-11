Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 überwand am Vormittag erstmals seit Ende Februar wieder die Marke von 3500 Punkten.Paris - Die Aussicht auf einen möglicherweise in Kürze schon einsatzfähigen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hat zum Wochenbeginn für Zuversicht an Europas Börsen gesorgt. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 überwand erstmals seit Ende Februar wieder die Marke von 3500 Punkten. Zuletzt stieg er um 0,66 Prozent auf 3490 Zähler. Der von Biontech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff...

