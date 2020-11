Mit der staatlichen KfW-Förderung müssen Kunden für die Eon-Wallbox bis Ende Januar 2021 nur einen Euro bezahlen. Dazu kommen allerdings noch die Kosten für die Installation.Die KfW-Bank fördert den Einbau bestimmter Ladestationen für Elektroautos an privat genutzten Stellplätzen mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 900 Euro pro Ladepunkt. Eon verkauft seine Wallbox Drive eBox smart daher jetzt für 901 Euro - Kunden müssen real also nur einen Euro bezahlen. Hinzu kommen allerdings noch die individuellen Installationskosten. Je nach baulicher Situation können hier mehrere hundert Euro und ...

