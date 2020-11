Wie müssen in Zukunft die Effizienzhaus-Standards in der Sanierung weiterentwickelt werden, um die Sanierungsrate zu erhöhen? Um dies herauszufinden haben zwei Bundesministerien mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein Modellvorhaben gestartet.Foto: finecki / www.adobe.stock.com Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) und das auch für Bauen zuständige Innenministerium (BMI) wollen in diesem KfW-Modellvorhaben in 100 Fällen eine Effizienzhaus-Sanierung mit modifizierten Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf ...

