Der Dow Jones Industrial steigt in der ersten Handelsstunde um 0,83 Prozent auf 29 507,66 Punkte.New York - Weitere positive Nachrichten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben der Wall Street am Montag wieder Auftrieb gegeben. Für gute Stimmung sorgten auch erfreuliche Konjunkturdaten. Der Dow Jones Industrial stieg in der ersten Handelsstunde um 0,83 Prozent auf 29 507,66 Punkte. Damit machte der US-Leitindex den Rückschlag vom Freitag mehr als wett. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zu...

