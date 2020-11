Die Aktienindizes an der Wall Street starteten die Woche im Plus - Steigende Rohölpreise lassen die Energieaktien am Montag in die Höhe schnellen - Optimismus in Bezug auf den Coronavirus-Impfstoff trägt dazu bei, dass die Marktstimmung positiv bleibt - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA begannen den ersten Tag der Woche im positiven Bereich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...