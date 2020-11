Eine Delegation von Inspekteuren aus Brasilien besuchte vom 9. bis 13. November Plantagen mit Pflaumen in Extremadura, Tafeltrauben in Alicante und Blaubeeren in Huelva. Das soll die Einhaltung der Anforderungen bestätigen, die in den Exportprotokollen für die Öffnung des brasilianischen Marktes für den Export dieser Früchte festgelegt wurden. Bildquelle:...

