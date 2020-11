233 Anleger*innen haben dem Münchener Projektierer Green City AG nach dessen eigenen Angaben in der Rekordzeit von nur 12 Stunden das Emissionsvolumen von 2,2 Millionen Euro für dessen neueste, die 20. Solaranleihe vollständig gezeichnet.Foto: Green City AG Mit der neuen Anleihe "Green City Solarpark2020" finanziert das Münchner Unternehmen nach eigenem Bekunden die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von zwei Solarparks in Sachsen. Über 20 Jahre ist es her, dass Green City mit dem "Solarpark 2000", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...