Am Montagnachmittag war der Euro stark unter Druck geraten. Zeitweise war der Kurs um etwa einen Cent abgerutscht.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag nach wilder Berg- und Talfahrt zum Wochenbeginn zum US-Dollar vorerst wieder stabilisiert. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1854 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Das Währungspaar Euro/Franken zeigt sich am Dienstagmorgen nach wie vor wenig verändert. Derzeit kostet der Euro 1,0808 Franken und bleibt damit auf dem dem...

