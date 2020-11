Am 09. November 2020 hatten wir getitelt: "Commerzbank: Kann man noch einsteigen?" Unser Einstiegskurs lag bei 4,65 Euro. Das sind immerhin rund 13 Prozent Aktiengewinn und 65 Prozent Zertifikategewinn bisher. Für diejenigen die an den Wiederaufstieg geglaubt hatten, haben wir am 19. November noch einmal nachgefasst. Das war der Titel: "Commerzbank: Volltreffer + 55%! Nächster Halt - 5,50 Euro!" Jetzt ist schon der nächste Widerstand in Schlagdistanz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...