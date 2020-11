Der Gouverneur der Bank von Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, bekräftigte in seiner Rede, vor dem Parlament am Dienstag die Bereitschaft der Zentralbank, bei Bedarf ohne Zögern zusätzliche Lockerungsmaßnahmen zu ergreifen. Wichtige Zitate "Die Wirtschaft wird sich in Übersee voraussichtlich erholen, aber das Tempo wird wahrscheinlich moderat bleiben." ...

