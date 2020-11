Der GBP/USD prallte an der zwei Wochen alten horizontalen Linie ab, um das Intraday-Hoch zu erneuern - Der bullish MACD, unterstützt die anhaltende Stärke oberhalb des 50-SMA - Der GBP/USD verzeichnet leichte Kursgewinne und er stieg am frühen Dienstag auf 1,3330, während das Intraday-Hoch bei 1,3338 gebildet wurde. Das Cable kletterte am Vortag ...

