Novartis hat sich zum Ziel gesetzt, zu einem der grössten Player in der Pharmaindustrie zu werden.Basel - Novartis sorgt am Investorentag für positive Überraschungen. Sowohl das neu geplante Aktienrückkaufprogramm als auch die neu gesetzten Sparziele waren so von Expertenseite nicht erwartet worden. Auch die Pipeline verspricht weiteres Wachstum. Für bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar will Novartis in den kommenden Monaten eigene Aktien zurückkaufen, wie der Konzern am Dienstag im Rahmen seines...

Den vollständigen Artikel lesen ...