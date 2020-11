FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2800 (2815) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 360 (367) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 635 (760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1800 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 65 (67) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 910 (932) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 3850 (4000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 TO 'UNDERWEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 110 (155) PENCE - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 2487 (2401) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 650 (645) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 361 (351) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1003 (910) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 331 (311) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MEGGITT TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - TARGET 463 (233) PENCE - BARCLAYS RAISES OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 70 (66) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PHOENIX PRICE TARGET TO 814 (803) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1511 (1505) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE TARGET TO 278 (262) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SENIOR TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - TARGET 77 (47) PENCE - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1108 (1053) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS PREMIER OIL PRICE TARGET TO 18 (20) PENCE - 'HOLD' - BOFA RAISES FERGUSON TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 11000 (8200) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 70 (45) PENCE - GOLDMAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 308 (284) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 350 (310) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS LLOYDS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 40 PENCE - HSBC CUTS NATWEST TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 150 (130) PENCE - JEFFERIES CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1430 (1520) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 50 (35) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HIKMA PHARMA TARGET TO 3000 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IMI PLC TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1300 (1100) PENCE - JPMORGAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 6500 (6400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SOCGEN RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 540 (440) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS ROYAL MAIL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 320 (304) PENCE - UBS CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 550 (610) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 116 (106) PENCE - 'NEUTRAL'



