Cobas habe keine Absicht, ihre Anteile zu dem von Elliott in Aussicht gestellten Preis von 0,8 Franken je Aryzta-Titel anzudienen, teilt der spanische Vermögensverwalter mit.Zürich - Grossaktionär Cobas hat eine Übernahme des Backwarenherstellers Aryzta durch den Finanzinvestor Elliott abgelehnt. Cobas habe keine Absicht, ihre Anteile zu dem von Elliott in Aussicht gestellten Preis von 0,8 Franken je Aryzta-Titel anzudienen, hiess es in einem am Dienstag verfügbaren Brief von Cobas an Aryzta-Präsident Urs Jordi. Die Firma sei deutlich mehr wert.

