Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures zum Beginn der Woche die dritte Sitzung in Folge gesunken ist und diesmal waren es 2K Kontrakte. Das Volumen fiel um 76,1K Kontrakte, den zweiten Tag in Folge. Erdgas Konsolidierung erwartet Die Erdgaspreise schwankten am Montag, während das Open Interest und das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...