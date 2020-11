Nach dem verhaltenen Wochenauftakt setzen Anleger an Europas Aktienmärkten am Dienstag wieder auf eine Erholung der Weltwirtschaft.Paris / London - Nach dem verhaltenen Wochenauftakt haben Anleger an Europas Aktienmärkten am Dienstag wieder auf eine Erholung der Weltwirtschaft gesetzt. Grundlage für den erwarteten Konjunkturaufschwung ist unverändert die Aussicht auf den baldigen Einsatz eines oder mehrerer Impfstoffe gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 1 Prozent auf...

