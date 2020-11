Die ausgeschriebene Menge für Photovoltaik und Windkraft an Land von 200 Megawatt war deutlich überzeichnet, wobei nur Gebote für Photovoltaik-Anlagen abgegeben wurden. Der durchschnittliche Zuschlagswert lag wie in der vorherigen Ausschreibungsrunde bei 5,33 Cent pro Kilowattstunde.Wenig überraschend war das Ergebnis der technologieübergreifenden Ausschreibung zwischen Photovoltaik und Windkraft an Land mit Stichtag 1. November. Insgesamt 43 Gebote bezuschlagte die Bundesnetzagentur, wie sie am Dienstag veröffentlichte. Alle gingen an Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 202 ...

