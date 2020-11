Der NZD/USD befindet sich am 2-Jahres-Hoch, nachdem es die Höchststände von Dezember 2018, Januar und März 2019 bei 0,6939/70 erodiert hat. Die Kiwi blickt nun auf das Hoch von 0,7061 2018 im Juni 2018, so Karen Jones, Teamleiterin FICC Technical Analysis Research bei der Commerzbank, in einem Briefing. Wichtige Zitate "Der NZD/USD erodiert wie zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...