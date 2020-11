Im laufenden Jahr wird branchenweit voraussichtlich ein Verlust von 118,5 Mrd Dollar auflaufen, rund 34 Mrd mehr als bisher gedacht.Genf - Fluggesellschaften in aller Welt müssen in der Corona-Krise voraussichtlich noch höhere Verluste überstehen als gedacht. Der Weltluftfahrtverband IATA setzte am Dienstag seine Verlustprognosen für die Jahre 2020 und 2021 deutlich nach oben. Die Branche hofft, sich mit millionenfachen Passagiertests und der schnellen Verbreitung geeigneter Impfstoffe nach und nach aus der Corona-Misere zu...

