Barbara Heller tritt aus dem VR der Bank Cler zurück. Sie wurde per 1. April 2021 in den Bankrat der Graubündner Kantonalbank gewählt.Basel - Barbara Heller tritt bis spätestens 31. März 2021 aus dem Verwaltungsrat der Bank Cler zurück. Sie wurde per 1. April 2021 in den Bankrat der Graubündner Kantonalbank gewählt. Die Suche nach einer Nachfolge wird eingeleitet. Barbara Heller wurde 2017 in den Verwaltungsrat gewählt und war zusätzlich Mitglied des Risikoausschusses und Vorsitzende des Prüfungsausschusses.

Den vollständigen Artikel lesen ...