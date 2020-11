Die supraautonome Arbeitsgruppe Fitoscerezo in Spanien beginnt nun die zweite Phase der geplanten Aktionen und es werden insbesondere Feldtests und -proben durchgeführt, um die ganzheitliche Kontrolle von Schädlingen zu vertiefen. Das wird eine Rationalisierung der Anwendung von Pflanzenschutzprodukten in dem Anbau von Kirschen in Aragon und Extremadura ermöglichen. Bildquelle:...

