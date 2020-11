Der Versicherer investiert in das Berliner Startup Ben Fleet Services, einen Dienstleister für Fahrzeugflotten-UnterhaltBasel - Die Baloise investiert in das Berliner Start-up Ben Fleet Services (Ben), einen Dienstleister für den Unterhalt von Fahrzeugflotten, und erweitert damit ihr Ökosystem Mobility. Ben wurde vergangenes Jahr von "Energie Baden-Württemberg' (EnBW) und dem Company Builder "Bridgemaker' gegründet. Wie am Investorentag Ende Oktober angekündigt, erweitert die Baloise mit der Investition in das...

Den vollständigen Artikel lesen ...