China sei bereit, den Austausch und die Zusammenarbeit mit Deutschland in Bezug auf Coronavirus-Impfstoffe zu verstärken und sich für Impfstoffe zum Wohle der Entwicklungsländer einzusetzen, sagte Präsident Xi Jinping am späten Dienstag in einem Telefongespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Weitere Kommentare (über Xinhua) "Beide Seiten befürworten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...