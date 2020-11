FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.11.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 410 (400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 480 (450) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 6300 (6730) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 170 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3450 (2750) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES FORTERRA PRICE TARGET TO 259 (234) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1580 (1590) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1082 (1149) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 430 (470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 231 (200) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 560 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN INITIATES CLINIGEN WITH 'NEUTRAL' - TARGET 650 PENCE - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 405 (308) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 185 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 345 (350) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES AB DYNAMICS PRICE TARGET TO 2300 (2100) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GENUS PRICE TARGET TO 4490 (4320) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 420 (350) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES GENUS PRICE TARGET TO 4600 (3470) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS B&M TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 505 (425) PENCE - UBS CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1400 (1420) PENCE - 'NEUTRAL'



- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 420 (348) PENCE - 'UNDERWEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de