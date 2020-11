Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 gab am Vormittag um 0,2 Prozent auf 3502 Zähler nach.Paris - Die Aufwärtsbewegung an Europas Börsen ist zur Wochenmitte erlahmt. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 gab am Vormittag um 0,2 Prozent auf 3502 Zähler nach. Am Donnerstag wird an der Wall Street wegen des Feiertags Thanksgiving nicht gehandelt, den internationalen Märkten könnten also die entscheidenden Impulse von den US-Börsen fehlen. Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Axi sprach von...

