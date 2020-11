Die 2-in-1-Lösung des schwedischen Unternehmens besteht aus drei Ebenen und eignet sich sowohl im Neubau als auch für Dachsanierungen. Rund 100 Häuser in Schweden, Norwegen, Polen und der Schweiz haben die dachintegrierte Photovoltaik-Lösung bereits installiert, nun will Sunroof sein Produkt auch in Deutschland anbieten.Es gibt bereits einige Anbieter die dachintegrierte Photovoltaik-Lösungen anbieten - am bekanntesten sicher die Solardachziegel des US-Unternehmens Tesla, wobei die Frage ist, wie viele der Photovoltaik-Dächer bislang wirklich installiert wurden. Dabei bietet Tesla sein Produkt ...

